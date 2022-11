Damit war nach einem "geschäftlich erfolgreichen Sommer", wie aus der AWG Betriebs GmbH zu erfahren ist, nicht zu rechnen: Die "Sichtbar", zwölf Jahre lang Betreiber des Lokals am Hauptplatz von Straßengel, hört auf. Die Bäckerei Sorger übernimmt.

"Noch ist der Vertrag nicht unterschrieben, aber nächste Woche wird alles fixiert", verspricht Albin Sorger Jr.. "Wir werden im Jänner einen Verkaufswagen hinstellen und das Lokal komplett umbauen. Ab April werden wir mit Personal und dem klassischen Sorger-Sortiment eröffnen." Das heißt, mit Mittagsmenü, Frankowitsch-Brötchen und frischem Sorger-Brot.

Sichtbar bleibt in Hausmannstätten

"Wir freuen uns sehr auf den neuen Standort", ist Sorger euphorisch, "nicht nur, weil die Frequenz-Zahlen vielversprechend sind, es ist auch ein wunderschöner Platz."

Von der AWG ist zu vernehmen, dass die personelle Situation ausschlaggebend für diesen Schritt war. Man habe kein Personal gefunden, musste schon die Öffnungszeiten reduzieren und wolle sich künftig wieder auf den Standort in Hausmannstätten konzentrieren.

Umbruch in der Gastro-Szene

Der Umbruch in der Bäcker-Szene im Norden von Graz setzt sich also fort. Erst kürzlich wurde verlautbart, dass der Bäckerei Gaar in Gratkorn eine Hubert Auer-Filiale folgen wird.