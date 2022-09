Auch wenn es bis Samstag eher nach Regenwetter aussieht – der Bezirk stellt sich auf jede Menge Herbstfeste ein. Wir geben einen kurzen Überblick:

Gratwein. Am Freitag (19.30 Uhr) treten die Rabtaldirndln in der Mehrzweckhalle auf. Ein Teil der Einnahmen ihres Programms "Betonfieber" geht diesmal an den Heinrich Dobnik-Fonds über den Gratis-Christbäume für Familien in schwierigen Situationen zur Verfügung gestellt werden.

Frohnleiten. Sollte das Wetter doch halten, gibt sich der Hauptplatz – ebenfalls am Freitag – modisch. Von 15.30 bis 19 Uhr holt das "Fashion Karusell" Models auf die Bühne. Untermalt wird das Late Night Shopping von "Simplechaja", außerdem werden Einkaufsgutscheine verlost. Sollte es doch regnen, wird der Modetag auf 7. Oktober verschoben.

Hart bei Graz. Am Samstag startet das traditionelle "Hart Herbstl‘t" ab 14 Uhr im Geschäftszentrum am Spar-Parkplatz mit Livemusik, Sturm & Maroni.

Gratwein. Der Schmankerltag verwandelt das Schulzentrum am Samstag ab 13 Uhr in ein Festareal. Mit Musik, Modenschau und natürlich jeder Menge kulinarischer Highlights.

Raaba-Grambach. Und jetzt sind wir schon am Sonntag: Beim Lebensparkfest in Raaba-Grambach wird der Josef-Gangl-Brunnen eingeweiht und mit dem Erntedankfest verbunden. Ab 9.30 Uhr beim Parkplatz bei der Feuerwehr bzw. im Festzelt hinter dem Gemeindeamt.

Gratkorn. Ab um 11.30 Uhr – ebenfalls sonntags – wird im Ortsteil Friesach das Erntedankfest mit Maibaumumschneiden vor der Dorfkapelle gefeiert.

Semriach. Am Sonntag findet am Marktplatz von Semriach auch das Herbstfest des Trachtenvereins "Almrausch" statt. Die Semriacher Tanzlmusi spielt auf, der Maibaum wird umgeschnitten.

Weinitzen. Und eine Vorausschau auf Freitag, 7. Oktober, sei auch gestattet: In der Mehrzweckhalle Weinitzen tritt die Mariatroster Männervokalwirtschaft auf. Karten gibt’s unter Tel.: 0664/4630075 bzw. via www.diemariatroster.at.