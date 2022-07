Das IT-Unternehmen NTS feierte nicht nur seinen Jahresabschluss - es lud seine Mitarbeiter auch zur 3. Gummibootregatta in die WellWelt Kumberg. Rund 200 Teilnehmer paddelten im Kumberger Badesee um die Wette, das Unternehmen mit Sitz in Raaba-Grambach lud im Anschluss zur Siegesfeier samt Preisverleihung.

„Kapitän“ und Territory Manager Steiermark & Kärnten, Harald Reicher, freut sich: „Zufriedenes und kreatives Arbeiten wird bei uns großgeschrieben und deshalb sitzen wir heute alle gemeinsam in den Booten.“

Neben den sportlichen Leistungen wurde auch der Jahresabschluss des Technologiekonzerns gefeiert: Mit einem Umsatz von 174 Millionen Euro, der weiteren Expansion in Deutschland durch die neuen Standorte Reutlingen und Augsburg und mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 17 Standorten sei die Geschäftsentwicklung "außerordentlich positiv", heißt es in einer Aussendung.