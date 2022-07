Gleich sieben Pkw waren am Sonntag kurz nach Mitternacht bei einem Verkehrsunfall mit einem Sattelzug auf der A9 in Richtung Voralpenkreuz involviert. Passiert ist das Ganze, als ein 50-jähriger ungarischer Staatsbürger mit seinem Sattelzug an der Großbaustelle "Deutschfeistritz" vorbeikam. Laut eigenen Angaben dürfte er den Beginn des Baustellenbereichs übersehen haben. Dabei touchierte sein Lkw mehrere Baustellenbacken mit der rechten Vorderseite – und zwar mit einer solchen Wucht, dass diese auf die Abbiegespur zur S35 geschleudert wurden. Fünf nachkommenden Pkw war es nicht mehr möglich auszuweichen oder zu bremsen, sie wurden schwer beschädigt.