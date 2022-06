Der „größte Kammerverbund Österreichs“ hat eine neue Heimat: Dieser Tage siedeln nämlich die Landwirtschaftskammerbüros Graz und Umgebung, Deutschlandsberg und Voitsberg in die neue Zentrale in Lieboch. Dort, nahe der Autobahn und dem Dieselkino, wurde in den vergangenen 15 Monaten die neue, moderne Kammerzentrale errichtet. Diese kostete rund fünf Millionen Euro (und war damit aufgrund der starken Preissprünge um etwa 20 Prozent teurer als ursprünglich geplant). Eröffnung ist am 27. Juni.