Das Flugzeug, das am vergangenen Samstag aus Danzig (Polen) kommend am Flughafen Graz-Thalerhof landete, ist beeindruckend und alles andere als unauffällig. "Ich staunte nicht schlecht, als plötzlich ein riesiges Flugzeug der Royal Airforce auftauchte", schilderte ein Leser. Und wie viele andere wohl auch fragte er sich: "Warum landet derzeit ein Militärflugzeug in Graz? Was war Ziel dieses Fluges?"