Der gebürtige Südtiroler Elias Theiner wird der neue Pächter im Bad Weihermühle in Gratwein-Straßengel. Er will dort mit Foodtrucks für die Kulinarik sorgen, das Restaurant bleibt indes geschlossen. Der Badebetrieb beginnt am 27. Juni.

Elias Theiner (links) und Bürgermeister Harald Mulle © Marktgemeinde Gratwein-Straßengel

Von „Red Bull“ in Spielberg zur Weihermühle in Gratwein: Elias Theiner wird der neue Pächter des beliebten Badesees im Norden von Graz. Der gebürtige Südtiroler hat sich vor dreieinhalb Jahren mit seiner mobilen Küche und Foodtrucks (www.strossnkuchl.it) in Graz selbstständig gemacht. Davor arbeitete er als Koch im Hotel Steirerschlössl (das zum Projekt Spielberg von Redbull-Gründer Didi Mateschitz gehört) in Zeltweg.

Es gab etliche Bewerber. „Theiner hat den besten Eindruck hinterlassen“, erklärt Bürgermeister Harald Mulle (SPÖ).