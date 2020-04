Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

In vielen Kommunen stehen die Rechnungsabschlüsse an - Sitzungen für Mai und Juni geplant.

Die Ausnahmesituation der vergangenen Wochen ist natürlich auch an den Grazer Umlandgemeinden nicht spurlos vorüber gegangen. Immer wieder berichteten wir von den Maßnahmen der Kommunen in Graz-Umgebung. Der Frohnleitner Bürgermeister Johannes Wagner (ÖVP) hat nun seinen Fahrplan dargelegt, wie die Stadt politisch wieder in die Gänge kommen soll.