Kainbach bei Graz © Robert Preis

Spatenstichfeier abgesagt, Baustart verschoben - Corona nahm in den letzten Wochen natürlich keine Rücksicht auf etwaige Bauprojekte so groß sie auch waren. In der Gemeinde Kainbach bei Graz fahren jetzt aber trotzdem die Bagger auf. Mit Verzögerung hat die Firma Granit die Arbeiten begonnen, das neue Gemeindezentrum soll bis 2021 fertig gestellt sein.