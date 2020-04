Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Immer mehr Geschäfte sperren immer länger auf. Die Graz Linien verkehren wieder öfters. Im Recyclingcenter in der Sturzgasse kann eingeschränkt Müll abgegeben, auch Grünschnitt wird gesammelt. Ein Überblick.

Die Graz Linien verkehren ab Montag, 20. April, wieder häufiger © Jürgen Fuchs

Woche 6 in der coronabedingten Ausnahmesituation: Was die Grazerinnen und Grazer und alle anderen, die in die Stadt kommen, ab Montag (20. April) erwartet.