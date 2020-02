Fast 1000 Leute kamen gestern zur Bürgerversammlung nach Premstätten. Die Emotionen gingen hoch - am Ende stand fest: Die geplante Baurestmassendeponie soll mit vereinten Kräften verhindert werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der Premstättner Halle wurde heftig diskutiert © Grossschädl

Bürgermeister Anton Scherbinek (ÖVP) war im Vorfeld anzumerken, dass ihm das Thema nahe ging. "Ich will den Leuten heute zeigen, dass wir einen gemeinsamen Feind haben. Niemand will diese Deponie in unserem Ort. Ich natürlich auch nicht." Ob ihm das die Bevölkerung glauben wird?