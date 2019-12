Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Heute fährt keine Seilbahn mehr auf den Grazer Hausberg © KLZ/Eder

Wie die Holding Graz via Facebook verlautbarte, waren die Sturmböen am Schöckl einfach zu stark. Rund 100 km/h wurden am Vormittag gemessen, ein Betrieb der Seilbahn war unter diesen Bedingungen ausgeschlossen. Erst am Nachmittag ging die Bahn wieder in Betrieb.