Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Naturbad Weihermühle © KK

Die Wege der Weihermühle-Geschäftsführer Rene Rodler und Markus Kriegl trennen sich nach nur einer Saison. Probleme gab es von Anfang an: „Der Hauptkoch warf im Frühling das Handtuch, dann hatten wir bis August nur zwei schöne Wochenenden“, so Kriegl. Rodler, der die Weihermühle nun führt, will sich zur Situation nicht äußern.