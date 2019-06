Facebook

Immer wieder kommt es zu Unfällen an unbeschrankten Bahnübergängen © APA/MARKUS LEODOLTER

Der Lenker eines Pkw hat am Sonntagabend in Laßnitzhöhe (Bezirk Graz-Umgebung) einen herannahenden Zug übersehen. Laut einer Polizeiaussendung fuhr er trotz Rotlichts in eine unbeschrankte Eisenbahnkreuzung ein. Der Zugsführer konnte trotz Notbremsung eine Kollision mit dem Pkw nicht verhindern. Bei dem Zusammenstoß wurde der Autolenker unbestimmten Grades verletzt.