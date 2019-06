Jubliäum für “Künstlerbrutstätte”

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Heidi Richter und Elisabeth Harnik laden gerne Künstler in ihr Wohnzimmer. © Reisinger

Um die Kunsthaltestelle Streckhammerhaus zu finden, muss man sich in die empfanglosen Gräben Rothleitens wagen: Versteckt zwischen Bäumen steht schließlich das alte Bauernhaus, über verwinkelte Treppen geht es zum Eingang - ein handgeschriebenes Schild verkündet “Konzert”. Hier wohnen Pianistin Elisabeth Harnik und Künstlerin Heidi Richter. Die beiden sind seit zwei Jahrzehnten befreundet - und haben Kollegen aus aller Welt in ihrem Wohnzimmer im Gamsgraben zu Gast. Angefangen hat das alles 2009: “Ich bin immer wieder von internationalen Kollegen spontan nach Konzerträumen in Graz gefragt worden”, erzählt Harnik. Bei großen Veranstaltern werde aber mindestens ein Jahr im Voraus geplant. “Das macht den offiziellen Weg unmöglich.” Kurzerhand öffneten die beiden ihr eigenes Wohnzimmer und die Atelierkonzerte waren geboren. Eigentlich etwas sehr Traditionelles, denn Salonkonzerte gab es schließlich schon zu Schuberts Zeiten. “Bei uns steht allerdings das Experimentelle im Vordergrund”, sagt Harnik.