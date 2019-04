In der Turnhalle der Neuen Mittelschule standen die steirischen Kandidaten zur EU-Wahl dem Publikum Rede und Antwort.

EU-Debatte in der Turnhalle der NMS Hitzendorf © (c) Manuel Hanschitz

Die Wahl, wer aus Österreich zum Europa-Parlament entsandt wird, steht erst am 26. Mai an. Die Stimmungmache - und Aufklärung - hat aber längst begonnen. Gestern fand etwa in der Neuen Mittelschule Hitzendorf eine Podiumsdiskussion statt.

