Langfristig geplant: Manfred Schöninger verabschiedet sich in die Pension. Die letzte Gemeinderatssitzung hält er am 28. Februar ab.

Manfred Schöninger, ÖVP © Jürgen Fuchs

In Kainbach bei Graz findet ein Umbruch an der politischen Spitze statt. Manfred Schöninger, seit April 2000 ÖVP-Bürgermeister der Gemeinde, tritt mit Monatsende zurück (wir berichteten). Seine letzte Gemeinderatssitzung - hier wird auch der Rechnungsabschluss 2018 abgehandelt - findet am 28. Februar statt.

