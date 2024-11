Zu einer Kollision zwischen einem Taxi und einem Motorrad kam es am Dienstagnachmittag gegen 17:30 Uhr in Graz-Andritz. Ein 51-jähriger Taxilenker, übersah beim Ausparken aus einer Hausausfahrt, trotz mehrmaligem Blick durch das Seitenfenster, die Spiegel und die Rückfahrkamera des Autos, eine 57-jährige Motorradfahrerin. Diese war auf der Theodor-Körner-Straße mit ca. 30 km/h in Richtung Norden unterwegs.

Unbestimmten Grades verletzt

Die Einsicht in die Ausfahrt war aufgrund parkender Fahrzeuge sehr schlecht. Als das Taxi rückwärts aus der Ausfahrt fuhr, konnte ein Zusammenstoß trotz eines Brems- und Ausweichmanövers der Motorradlenkerin nicht verhindert werden. Die 57-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und ins LKH Graz eingeliefert. Beide Lenker waren nicht alkoholisiert.