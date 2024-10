Holzarbeiten endeten für einen 76-Jährigen in Vasoldsberg (Graz-Umgebung) am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr mit einer schweren Armverletzung. Der Mann dürfte laut Angaben der Polizei mit seinem Unterarm in eine Kreissäge geraten sein.

Ein Nachbar fand den Schwerverletzten. Er setzte den Notruf ab und kümmerte sich anschließend um die Erstversorgung, bis die Rettungskräfte eintrafen. Der 76-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz gebracht.