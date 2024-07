Eine 51-jährige Reinigungskraft steht im Verdacht, bei ihrer Arbeit in privaten Haushalten in Graz-Umgebung mehrfach Schmuck und Geld gestohlen zu haben. Die Frau aus dem Kosovo arbeitete in den letzten Monaten als private Reinigungskraft bei mehreren Haushalten rund um Fernitz-Mellach (Bezirk Graz-Umgebung). Dabei dürfte sie des Öfteren Bargeld, Schmuck und Goldmünzen gestohlen haben und dabei auch Behältnisse aufgebrochen haben. Am 8. Juli wurde die Verdächtige schließlich beim Aufbrechen einer Handkassa auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Die Gesamtschadenshöhe beträgt laut Polizei mehrere Zehntausend Euro.

Wie die Ermittlungen ergaben, dürfte die 51-Jährige die gestohlenen Wertgegenstände bei Goldankäufern in Graz zum Verkauf angeboten haben. Bereits im November 2023 waren derartige Verkäufe durch die Verdächtige verzeichnet. So konnte auch Schmuck sichergestellt werden, der bislang keinem Opfer oder Tatort zugeordnet werden konnten – unten sehen Sie die Bilder der gefundenen Schmuckstücke.

Die Polizeiinspektion Hausmannstätten bittet um Hinweise zu den Gegenständen unter Tel. 059 133 6139. Auch weitere Opfer können sich dort melden. Die Verdächtige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

Gefundene Schmuckstücke: Polizei bittet um Hinweise