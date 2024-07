Mitten im abendlichen Berufsverkehr kam es am Montag in der Grazer Kärntnerstraße zu einem Unfall zwischen einem Linienbus der Holding und einem Pkw. Laut Polizei war der „32er“ auf der eigenen Busspur stadtauswärts unterwegs, in entgegengesetzter Richtung fuhr ein 32-Jähriger mit seinem Pkw. Auf Höhe des Restaurants „Clocktower“ wollte der Autofahrer links abbiegen, kreuzte dazu die Busspur.

Der Buslenker führte sofort eine Notbremsung durch, einen Zusammenstoß mit dem Auto konnte das aber nicht mehr verhindern. Durch das Bremsmanöver verletzten sich vier Passagiere leicht, wovon drei sich im Spital behandeln ließen (eine Person unterschrieb einen Revers). Die Beschädigungen an den Fahrzeugen dürfte nicht so schlimm gewesen sein, beide konnten später die Fahrt fortsetzen.