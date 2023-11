Am Donnerstagvormittag gegen 9.20 Uhr rammte ein Lkw auf der Landesstraße 303 von Seiersberg kommend in Fahrtrichtung Süden ein Auto – mit tödlichen Folgen. Eine 71-jährige Frau, die auf der Rückbank des Pkw gesessen hatte, erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen, wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte.

Der 77-jährige Lenker wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Unterpremstätten mittels einer Bergschere aus dem Wrack geschnitten werden. Er wurde ins LKH Graz eingeliefert. Seine 60-jährige Beifahrerin erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 ebenfalls ins LKH Graz geflogen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

An dieser Kreuzung kam es zum tödlichen Zusammenstoß © Google Maps

Die Unfallursache dürfte gewesen sein, dass der Pkw-Lenker aus dem Torpeterweg bei Nachrang ohne anzuhalten in die L303 eingebogen ist. Die Feuerwehr Unterpremstätten rückte mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften zur Unfallstelle aus. Die Landesstraße 303 war bis kurz nach 12 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Angehörigenverständigung der Polizei erfolgte im Beisein des Kriseninterventionsteams.