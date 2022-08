Die Girardigasse 6-8 gilt seit vielen Jahrzehnten als Mekka für Schleckermäulchen in Graz. Mehr als 100 Jahre lang (!) war hier die Konditorei Zafita untergebracht, besonders beliebt bei älteren Damen, die hier unter anderem gerührtes Eis mit Schlagobers (= weniger kalt!) genossen. Zafita ist seit 2018 Geschichte, doch an Süßem herrscht auch heute an dieser Adresse kein Mangel, hat doch vor mehr als drei Jahren hier Kristina Kellner übernommen. Kristinas Meisterkonditorei heißt der Zuckertempel seitdem - bekannt ist er für großartige Torten, feinen Kaffee und eine Atmosphäre, in der der Übergang vom Traditionskaffee zur klassisch-modernen Konditorei perfekt gelungen ist.