Die großartige Aussicht über den belebten Jakominiplatz ist ohnehin gegeben, die Absicht, aus dem Lokal noch mehr herauszuholen, war auch da: Aus einem „Lokal von Studierenden für Studierende“ wollten Joachim Forstner und seine Mutter Manuela eines „von Profis für Genießer“ machen. Mitte März haben die beiden das umgebaute frühere „Area 5“ wieder als „Jay‘s – The Rooftop“ eröffnet. An die Zeiten des leider gescheiterten Haubenlokals „Im Fünften“ will man aber auch nicht anschließen, sondern ein bisschen was von allem bieten – Flammkuchen, Pasta, Burger, Steak und auch ein paar Fischgerichte stehen auf der Karte, zwischendurch und abends ist das Lokal auch ein Kaffeehaus und eine Bar.

Ist das gelungen? WIr halten einen Monat nach der Eröffnung Nachschau. Abends brummt es im Lokal – ohne Reservierung haben wir gerade noch Glück, einen Tisch zu ergattern.

Kein Wunder, Rooftop-Lokale sind in Graz eine Rarität, vor allem abends. Die Atmosphäre ist auch gut, die Einrichtung ist schick und modern, aber nicht aufdringlich, was auch für die Musik gilt. DIe Gäste sind eher jung, aber bunt gemischt. Auch der Service ist cool, flott und professionell, unsere kleinen, kalten Biere (es gibt Reininghaus vom Fass!) haben wir schnell in der Hand.

Gut, was soll es werden? Die Karte bietet zwar aus vielen Richtungen etwas, ist aber trotzdem kompakt, übersichtlich und ansprechend. Wir wollen einen „feurigen“ Flammkuchen mit Chorizo und Peperoni (14,50 Euro) als Vorspeise zum Teilen kosten – der Mais ist leider aus, wie wir bald erfahren, aber mit Rucola schmeckt er auch gut. Schön dünn und knusprig und auch ein bisschen scharf.

Burger dürfen nicht fehlen

Auch Burger müssen wir kosten: Der „Jay‘s Rooftop Burger“ als Signature-Gericht gehört natürlich dazu – eine solide Variante mit einem saftigen Rindfleisch-Laibchen und einer Garnele als zusätzlicher Einlage. Die Chili-Mango-Salsa hätte für unseren Geschmack aber noch stärker herauskommen können. Der einzige vegetarische Burger im Angebot heißt Sissi & Franz (13,90 Euro) und ist sogar vegan. Wir haben ihn leider ganz ohne (veganen) Käse bestellt, was wohl nicht so gedacht war, denn nur mit Guacamole fehlt es etwas an Cremigkeit – dafür ist das selbst gemachte, kompakte Mushroom-Patty aber eine der besseren Veggie-Burger-Einlagen, die wir in Graz bislang bekommen haben. Die Steakfries bzw. Süßkartoffel-Pommes sind schwer okay, aber nicht herausragend, die Saucen dazu kosten nochmals extra – macht beispielsweise insgesamt 8 Euro zum Burger dazu für Steakfries und Ketchup.

Abends ab 18 Uhr gibt es eine kleine Extra-Karte mit eigenen Gerichten: Ein geschmortes Entenragout, ein Kalbswiener (zusätzlich zum Schweinswiener tagsüber) – und „Mare Monti“ (28 Euro). Letzteres haben wir uns bestellt und sind sehr überrascht: Ein ziemlich perfekt gekochtes Pilzrisotto mit Erbsen (auch mit knackigen Schoten und frischem Erbsengrün), gebratenen Jakobsmuscheln und Zitronenöl – ein tolles Gericht, gerade jetzt im Frühling.

Zur Nachspeise genießen wir noch ein Zitronensorbet mit Wodka (9 Euro), das auch überzeugt – wie auch der flaumige Obstkuchen zum Tagesmenü mittags.

Unser Fazit: Alles tatsächlich sehr gelungen – preislich liegt man jetzt freilich deutlich über dem alten „Area 5“, was man mit dieser Aussicht aber auch verlangen darf. Vor allem, wenn auch wie hier die Qualität dahinter passt, in anderen Städten würde hier wohl noch einmal ordentlich draufgeschlagen.

Jay‘s – The Rooftop in Graz: Kontakt und Öffnungszeiten

Jakominiplatz 12/5, 8010 Graz

Tel. +43 316 320103 (Achtung, keine Reservierung nur online!)

www.jays-graz.at

Mo Ruhetag

Di–Do: 11–24 Uhr (Küche bis 22 Uhr)

Fr–Sa: 11–1 Uhr (Küche bis 24 Uhr)

So 11–24 Uhr