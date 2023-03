Das Wortspiel mit dem "Studentenfutter" schlucken wir an dieser Stelle runter, bieten doch die Uni-Mensen in Graz längst ein vielfältiges Angebot für Fleischtiger genauso wie für vegane Feinspitze. Und für Studiosi genauso wie für Uni-Mitarbeiter und "externe" Gäste - wobei Letztere naturgemäß in der Minderheit sind. In der steirischen Landeshauptstadt betreiben die "Österreichischen Mensen" – eine "eigenständige Betriebsgesellschaft, die dem Wissenschaftsministerium angehört" – acht Standorte, der jüngste namens "Mercato" wurde erst vor wenigen Tagen am TU Campus Sandgasse eröffnet.