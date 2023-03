Es wird nicht nur eine Mischung aus "mediterranem Café und Lokal" aufgetischt, sondern auch ein Cocktail aus Unimensa und einem für alle geöffneten Restaurant: Am 6. März sperrt jedenfalls das neue "Mercato" in der Grazer Sandgasse 34 auf. Mit einem Italien-Schwerpunkt samt eigenem Pizzaofen will man Studierende und Mitarbeiter der TU genauso ansprechen wie externe Gäste. Denn das "Mercato" ist – so wie die anderen Grazer Mensen – für jedermann geöffnet.