Wo früher einmal Erlagscheine aufgegeben wurden, ging es seit 2018 um Burritos, Tacos, Burger und feine Drinks in einer coolen Atmosphäre: Die "Goldene Banane" von Tihomir "Tichy" Mudnić, einem Koch mit Liebe zu Street Food (er hat auch das Burgerlokal "Freigeist" mit aufgebaut) und Hauben-Vergangenheit, ist seither stets gut gefüllt.

Dennoch könnte dem beliebten Restaurant jetzt das Aus drohen: "Die Banane geht sehr gut, das Lokal ist mein Baby, das ich liebe – aber ich kann nicht mehr lange weiterarbeiten", seufzt Mudnić. Er ist von der intensiven Arbeit in der Küche über die Jahre körperlich stark angeschlagen, die Ärzte raten ihm dringend zur Ruhe. "Seit zehn Monaten suchen wir intensiv nach einem Küchenchef, der wirklich bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und wir finden einfach niemanden." Für ein paar Monate lang einfach zuzusperren, um sich ausruhen zu können, kommt für ihn nicht infrage – "wirtschaftlich nicht, und dann würden wir wohl auch unser tolles Personal verlieren". Also macht er sich schweren Herzens nun auf die Suche nach jemandem, der das Lokal komplett übernehmen will.

"Füllt sich praktisch von selbst"

Die "Goldene Banane" laufe nicht nur gut, sie sei auch bestens in Schuss, was die Ausstattung angeht. "Das Lokal füllt sich praktisch von selbst, auch das Lieferservice läuft großartig", ist der Chef mit der Frequenz mehr als nur zufrieden. Auch die Lage neben dem Finanzamt, vielen Firmen und vielen Wohnungen samt Straßenbahn-Anbindung sei für ein Lokal hervorragend.

Fotos der Eröffnung der "Goldenen Banane" 2018:

Inseriert wird das Lokal von Re/Max via Willhaben als "Top Gastrolokal in zentraler Lage", gesucht wird jemand, der das Lokal als Mieter übernimmt und das Interieur ablöst. Der Preis sei dabei "stark verhandelbar", wie Mudnić betont, melden kann man sich auch direkt per Mail (die@goldenebanane.at). Ob das Lokal als "Goldene Banane" weitergeführt wird oder etwas ganz Neues entsteht, steht dabei freilich offen. "Ich habe bis zuletzt gehofft, wir finden einen neuen Küchenchef oder jemanden, der das Lokal in unserem Sinn weiterführen will, aber mittlerweile ist auch das nicht mehr so wichtig", so Mudnić: "Das Allerwichtigste ist jetzt meine Gesundheit."