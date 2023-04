Im Vorjahr hat Papst Franziskus zwölf Gefängnisinsassen die Füße gewaschen, und an der Hamburger Reeperbahn sorgte eine öffentliche Fußwaschung von zehn Geistlichen deutschlandweit für großes Aufsehen. Nun wird das Ritual erstmals auch in Graz an einem öffentlichen Ort durchgeführt. Ein vierköpfiges Pfarr-Team der evangelischen Heilandskirche Graz, darunter Superintendent Wolfgang Rehner, wird am Südtiroler Platz mitten in Graz am Gründonnerstag (13 bis 16 Uhr) eine öffentliche Fußwaschung durchführen - selbstredend im Talar.