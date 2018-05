Facebook

Herrlicher Morgenspaziergang © Preis

08:30 Uhr: Urlaubs-Vorgeschmack

Wenn beim morgendlichen Hunde-Spaziergang die Sonne scheint, bahnt sich ein Traumtag an. Leider aber mit einer dunklen Vorahnung vom baldigen Sommer. Dann nämlich wird es hart: Die Eltern gehen in der Früh arbeiten, die Kinder können sich aber ausschlafen und schicken What`s App-Nachrichten aus dem Schwimmbad.

Trotzdem: Dieser Sommer wird bestimmt perfekt! Machen wir aus der dunklen Vorahnung pure Vorfreude.

Also noch einmal: Guten Morgen!

