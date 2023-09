Noch fremdeln einige mit der ersten echten Fahrradstraße in Graz, der Marburger Straße beim ORF-Zentrum. Drei Poller sorgen mittlerweile dafür, dass keine Autos mehr durchfahren – was manche Autofahrer nach wie vor sichtlich überrascht: Ein Mann in seinem alten VW-Golf legt zögerlich den Retourgang ein, ein Fahrer im SUV schüttelt den Kopf und biegt kurzerhand in die Rosengasse ab.