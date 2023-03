Erhält die französische Firma "Alstom" den Zuschlag für den Bau der neuen Grazer Bims? Mit Spannung wird in Graz die Antwort auf diese Frage erwartet, mit der sich der Aufsichtsrat der Holding Graz in seiner Sitzung am heutigen Mittwoch auch beschäftigen wird – und doch nicht beschäftigen wird: Was paradox klingt, hat den Grund, dass man heute naturgemäß um dieses Thema nicht herumkommen wird. Weil aber der Aufsichtsrat allein 35 andere Punkte zum Jahresabschluss des Unternehmens durchgehen muss und bei der Tramentscheidung noch einige Details zu klären sind, soll diese vertiefend nun in einer eigenen Sondersitzung behandelt werden. "Zeitnah in den nächsten Tagen, wie es heißt."