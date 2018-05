Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die vier Musiker von Banki Moon © Peternel

„Sonne“ heißt nicht nur ihr erster Hit, die Sonne geht für die vier Grazer Klangkünstler Andreas Kebler, Klemens Tauschmann, Klaus Peternel und Markus Kainz nun auch musikalisch im wahrsten Sinne des Wortes auf. Vor knapp eineinhalb Jahren wagten sie als damals Ex-Musiker den Ausbruch aus dem schnöden Alltag und eilten in den Proberaum, um es rechtzeitig vor der Midlife Crisis noch einmal zu probieren. „Den Träumen entgegen“, lautete das Motto der Mittvierziger. „Und nun haben wir eigentlich schon alles erreicht, was wir zu träumen gewagt hatten“, schmunzelt Bassist Klaus Peternel. Denn mit ihrer Band Banki Moon werden im Radio gespielt und haben eine eigene CD produziert – sie wird am 18. Mai samt Musikvideo im p.p.c. (Neubaugasse 6) vorgestellt und ist in Auszügen auch schon lendwirbelnd im Innenhof des Blendend (Mariahilferstraße 24) am 12. Mai zu kosten.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.