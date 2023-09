Da staunten zahlreiche Passanten nicht schlecht, als plötzlich zwei Superstars vor ihnen mitten in der Grazer Herrengasse standen. Und nicht nur standen, sondern ihren Welthit als Straßenmusiker zum Besten gaben. Zugegeben in einer ungewohnten Version, unterstützt unter anderem von Tuba und Ziehharmoniker. Aber mit der ersten Textzeile war klar, um welches Lied es geht: "I'm too sexy for my love", sang Fred Fairbrass, begleitet von seinem Bruder Richard.

Die beiden Glatzköpfe waren vergangene Woche für die ORF-Show zum "Aufsteirern" auf den Kasematten gebucht und nutzten den zweitägigen Aufenthalt auch für einen Auftritt im Herzen der Stadt. In der Herrengasse wurden sie zu Straßenmusikern und sangen ihren 1991 erschienen Hit "I'm too sexy". Das Lied, gleichzeitig ihr Debüt, war 25 Wochen auf Platz 1 der Charts in Österreich, 21 Wochen in den USA. Bis heute wurde es mehr als 100 Millionen Mal auf Spotify abgerufen.

Die ORF-Show mit denen beiden wird übrigens am 30. September ausgestrahlt.