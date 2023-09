Gute Nachrichten für den Grazer Bezirk Jakomini. In der Trafik in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße, die Ende des Vorjahres zusperrte, kann man nun wieder einkaufen und Lottoscheine aufgeben. Mit 1. September hat Midhet Cetin das Geschäftslokal als "Tabakshop Midi" neu eröffnet. "Wir bieten sämtliche Trafikprodukte, aber auch Tickets für Kulturveranstaltungen und Konzerte an", so der neue Betreiber.