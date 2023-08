Während andere markante Flächen in Graz oft jahrelang leer stehen, ist in diesem Fall die Staffelübergabe fast im Formel-1-Tempo geglückt: Die vor Kurzem geschlossenen Red-Bull-Flächen im Parterre des Grazer Rathauses werden von der Parfümerie Douglas übernommen. Das bestätigt man nicht nur im Büro des zuständigen Stadtrates Manfred Eber (KPÖ) auf Anfrage der Kleinen Zeitung - sondern auch bei Douglas selbst: Man plane "im Frühjahr 2024 eine neue Luxus-Filiale im Rathaus in Graz zu eröffnen. Teil des Stores werden voraussichtlich auch eine Servicekabine für Treatments und Maniküre sein", so Katalin Genius. Was dieser neue Auftritt von Douglas für die bestehenden Grazer Filialen in der Herrengasse und in der Sporgasse bedeute, sei noch offen.