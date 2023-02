Erst Ende 2021 hat Red Bull seinen AlphaTauri-Shop im Grazer Rathaus vom Hauptplatz aus deutlich in die Herrengasse erweitert. Dort hat man die Räume übernommen, wo einst der Modeshop von Gerry Weber eingemietet war. Doch jetzt, etwas mehr als drei Monate nach dem Tod von Dietrich Mateschitz, dürfte bald Schluss sein mit dem Bullen im Rathaus.

AlphaTauri-Chef Ahmet Mercan bestätigte dem Branchenmedium "Textilzeitung" dieser Tage: "Wir sind eine sehr junge Marke und haben Erfahrung gesammelt. Die Läden in Österreich haben ihren Beitrag geleistet. Wir legen den Fokus jetzt auf Wholesale und E-Commerce."

Betroffen sind österreichweit drei Läden: neben jenem in Graz auch ein erst jüngst in Wien eröffneter Shop und einer in Salzburg. AlphaTauri hat demnach außerdem den Fokus auf den amerikanischen Markt gerichtet. Im Juli sollen die österreichischen Shops der Premium-Fashion-Marke von Red Bull schließen.