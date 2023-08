"Man muss aufhören, wenn's am schönsten ist": Dieser oft gehörte Satz ist seit wenigen Tagen auch auf der Homepage des Grazer Restaurants "Die Amsel" zu lesen. Und tatsächlich ist das 2016 eröffnete Lokal in der Köröistraße 10 nahe der Keplerbrücke seit fünf Jahren unter der Gault-Millau-Haube - dennoch sperrt es Barbara Musek mit Ende des Jahres zu. Weil die Amsel-Betreiberin nicht nur darauf hoffen will, dass das private Glück ein Vogerl ist.