100 Tonnen Sand, ein künstlerisches Auge und ganz viel Geschick. Aus all diesen Zutaten entsteht am Grazer Hauptplatz auch in diesem Jahr eine Landschaft aus beeindruckenden Sandskulpturen. Fünf internationale Künstlerinnen und Künstler lassen ihrer künstlerischen Ader freien Lauf und lassen aus einfachen Sandhaufen Geschichten entstehen. Damit die Sandskulpturen nicht einfach auseinanderfallen, hat der Sand einen besonders hohen Schlickanteil. Bis zur Fertigstellung der Skulpturen fließen 40 Arbeitsstunden in jede einzelne Skulptur. Die fertigen Kunstwerke können Interessierte ab 15. August bestaunen. Allerdings gibt es auch zuvor bereits einiges zu bestaunen, denn Besucherinnen und Besucher können den Bildhauerinnen und Bildhauern am Grazer Hauptplatz im wahrsten Sinne des Wortes auf die Finger schauen.