Im Bezirk Mariatrost hat die Grazer Polizei einen Ladendieb gestellt. Der Mann hatte eigens präparierte Unterwäsche – einen Body – an, in dem er 29 Stück 300-Gramm-Tafeln Schokolade versteckt hatte.

Es ist definitiv eine Meldung aus der Kategorie "Kurioser Polizeialltag", die die steirische Polizei am Freitag ausschickte: Beamte haben einen 46-jährigen Rumänen aus der Schweiz erwischt, der Schokolade im großen Stil stahl. Versteckt hatte er sie geschickt unter seiner Kleidung.

Am Mittwoch zu Mittag wurde eine Polizeistreife zu einem Supermarkt in Graz-Mariatrost gerufen: Mitarbeiter hatten einen Ladendiebstahl beobachtet und Anzeige erstattet.

Schokolade im Wert von 110 Euro versteckt

Unweit vom Supermarkt trafen die Polizisten dann auf einen Mann, der zur Beschreibung passte. Sie durchsuchten ihn – und fanden 29 Stück Schokoladentafeln (á 300g) im Wert von insgesamt knapp 110 Euro. Die "zarte Versuchung" aus 100 Prozent Alpenmilch, wie es in der Polizeiaussendung heißt, hatte der in der Schweiz gemeldete Rumäne (46) in einem blauen und eng am Körper anliegenden Body mit Trägern verwahrt. Dieses Kleidungsstück hatte er unauffällig unter der Weste und seinem Gilet getragen, um die gestohlene Ware unbemerkt aus dem Supermarkt zu bringen.

Der Mann wurde zur sofortigen Einvernahme in eine Polizeiinspektion gebracht. Mit einem Dolmetscher gestand er den Ladendiebstahl. Der Anfangsverdacht weiterer derartiger Straftaten erhärtete sich im Zuge der ersten Ermittlungen allerdings nicht. Der Mann wurde fotografiert und ihm wurden Fingerabdrücke abgenommen (erkennungsdienstliche Behandlung). Er wird der Staatsanwaltschaft Graz auf freiem Fuß angezeigt.