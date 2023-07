Es ging hoch her beim ersten Unternehmerstammtisch, der kürzlich im Zusammenhang mit den Großbaustellen in der Neutorgasse und am Joanneumring stattfand. Ärger und Sorgen, die sich bei jenen angestaut hatten, die um ihre wirtschaftliche Zukunft fürchten, entluden sich in emotionalen Wortwechseln zwischen Unternehmern, Politik und Fachexperten. Auf die heftigen Emotionen will der Verein "Echt Graz" nun eine sachliche Diskussion folgen lassen.