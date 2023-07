Eine Runde am Landeszivilgericht in Graz ging an potenzielle Mieterkäufer des Messequartiers. Die nächste Instanz steht erst bevor, die Bewohner sind weiterhin kämpferisch. Das betont Nina Zappl, an der Seite von Werner Murgg (KPÖ) übt sie scharfe Kritik am Land und Wohnbaulandesrat Hans Seitinger (ÖVP).