Auch wenn dieser Schritt längst angekündigt war, die Vollzugsmeldung sorgte nun für Betroffenheit: „Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir derzeit unsere Tätigkeiten sukzessiv reduzieren und den Betrieb des Rettungs- und Krankentransportdienstes in Graz mit Ende Juli 2023 gänzlich einstellen werden“, so Samariterbund-Geschäftsführer Gerald Fitz in einem Rundschreiben.

Nach eigenen Angaben führte der Bund zuletzt 20 Prozent aller Krankentransporte in Graz durch, zudem auch Fahrten im Umland – doch beides sei wirtschaftlich nicht länger darstellbar. Darauf habe man auch im April in einem offenen Brief hingewiesen, „an unserer finanziellen Situation hat sich seitdem nichts geändert“, erklärte Fitz nun den Schlussstrich.

Während man bei der KPÖ befürchtet, dass sich jetzt die Wartezeiten verschärfen, wurde seitens des Roten Kreuzes stets auf ausreichende Kapazitäten verwiesen – für Patienten werde sich nichts ändern.