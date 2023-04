20 Prozent aller Krankentransporte in Graz werden laut eigenen Angaben vom Samariterbund abgewickelt. Künftig aber wohl nicht mehr. Die Rettungsorganisation kündigt an, in Graz und Umgebung nicht mehr auszurücken, um Patienten zu transportieren. Dabei "leidet die Grazer Bevölkerung schon jetzt unter zum Teil horrenden Wartezeiten bei Krankentransporten (bis zu zehn Stunden!)", heißt es in einer Aussendung.