Graz ist derzeit vielerorts wie ein buntes Wimmelbild: Rot, gelb, weiß, lila, orange, blau leuchtet es aus den Blühwiesen und -streifen, Schmetterlinge flattern und Wildbienen brummen. In Reininghaus, in der Körösistraße, in der Langen Gasse und an anderen Stellen mehr.