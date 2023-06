Schon am Dienstag setzte die Nachricht zum Überholen an, als bekannt wurde, dass man im Grazer Univiertel nun doch keine Tiefgarage baut - und stattdessen unter anderem auf reservierte Parkplätze für Anrainer setzt. Am Mittwoch nun drückt die Stadt Graz aufs Gas und serviert die Details zu dieser Premiere, werden doch erstmals in der Landeshauptstadt Stellplätze für die Fahrzeuge von Anrainern frei gehalten.