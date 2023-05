Naturgemäß sticht die erste markante Änderung gleich beim Betreten des Hauses ins Auge: Das Foyer der Buchhandlung Moser ist komplett neu arrangiert, unter anderem wanderten die Kassen von der Mitte des Raumes gleichsam in Richtung Hans-Sachs-Gasse. Dabei ist es nur eine von vielen Neuerungen, die im Zuge des großen Umbaues in der größten Grazer Buchhandlung bereits umgesetzt wurden – und bis zum letzten Handgriff der Handwerker in einer Woche noch folgen werden.