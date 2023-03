So kann man sich täuschen: Eben noch bezog sich der Begriff "Neustart" am Eisernen Tor rein aufs Gustieren – zum einen eröffnet ja die Bäckerei Sorger an der Ecke zum Opernring eine neue Filiale, zum anderen tischt man im früheren Trafik-Kiosk vor der Buchhandlung Moser bald gschmackige Kernölprodukte auf. Seit gestern aber ist klar, dass auch der Moser selbst ein neues Kapitel aufschlägt: Ein dreimonatiger Umbau wird das Haus verändern – längst nicht nur in Sachen Einrichtung.