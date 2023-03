Auf dem Grazer Hauptplatz sind Neueröffnungen in Mode: So hat die Kleine Zeitung vor Ort erfahren, dass in die frisch sanierten Flächen neben dem Weikhard schon im Frühjahr ein "MAX&Co."-Shop eröffnen wird. Die Marke gehört zu Max Mara und ist laut Eigendefinition "eine zeitgemäße Modemarke, die modernen Frauen eine lebendige, stylishe und vielseitige Garderobe bietet, die von ihrem sich ständig weiterentwickelnden Lifestyle inspiriert ist".