Ein ausgewähltes Supermarkt-Sortiment mit besonders vielen original italienischen Produkten: Das soll es testweise in mehreren Tankstellen in Österreich geben - mit der italienischen Spar-Marke "Despar", die nun in Kooperation mit dem Energieunternehmen Eni Austria italienisches Lebensgefühl an der "Tanke" versprühen sollen - und das sieben Tage die Woche lang.

Drei Shops sind derzeit in Österreich geplant. Vor Salzburg und Wien wurde die erste Filiale in Graz eröffnet: Und zwar in der Alten Poststraße 87. Rund 1.500 Produkten, vom Snack zwischendurch bis zu frischen Zutaten für eine gekochte Mahlzeit, werden auf bis zu 80 Quadratmetern angeboten, und das zu den für Tankstellen üblichen erweiterten Öffnungszeiten - der Despar express in der Alten Poststraße in Graz hat etwa von Montag bis Sonntag von 6 bis 22 Uhr geöffnet.

Die Tankstelle mit "Despar express" von außen © SPAR AG/Werner Krug

"Wir wollten bewusst italienisches Lebensgefühl transportieren", sagte Marco Damonte, Geschäftsführer Eni Group Austria, anlässlich der Eröffnung letzte Woche in Graz. Er freue sich sehr über die "gelungene Kooperation" mit Spar. Die Tankstellenshops seien "modern und italophil, was den Kundinnen und Kunden sicher gefallen wird", ist sich Hans K. Reisch, stellvertretender Vorstandsvorsitzender bei Spar, sicher. Verlaufe die Testphase erfolgreich, würden weitere Standorte in ganz Österreich erwogen.