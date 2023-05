Wo ist die nächste Hundewiese? Welche Tierärztin oder welcher Tierarzt ordiniert gerade? Und welcher Salon bringt das Fell der Vierbeiner wieder in Form? Diese und viele andere Fragen soll der nagelneue Online-Hundestadtplan beantworten, den die Stadt Graz am Dienstag präsentierte. Exakt 183 Einträge in sieben verschiedenen Kategorien haben Mitarbeiter des Gesundheitsamtes und – vor allem für die technische Aufbereitung – der Stadtvermessung vorgelegt.